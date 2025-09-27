Milano, 27 settembre 2025 – “Affrontiamo la squadra che ha vinto lo scudetto: sono ancora favoriti, hanno fatto un mercato importante, Conte è bravissimo nell'organizzare e motivare. Noi dobbiamo sovvertire i numeri: nelle ultime 26 partite hanno vinto 18 volte e pareggiato 8. Hanno qualità e concedono poco, sarà un test importante”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, in vista del big match di domani, domenica 28 settembre, alle 20.45 a San Siro contro il Napoli. Leao tornerà in panchina: “Ha fatto due mezzi allenamenti, ha fatto lavoro differenziato per un mese e mezzo, non so quanti minuti abbia nelle gambe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Napoli, Allegri: “Vediamo se siamo maturi, Conte favorito per lo scudetto”. Le probabili formazioni e dove vedere la partita