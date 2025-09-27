Milan Loftus-Cheek | Non pensiamo allo Scudetto Pulisic può crescere ancora Modric ha il controllo di tutto

2025-09-26 16:25:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: CBS Sports Golazo ha intervistato il centrocampista del Milan e della Nazionale inglese Ruben Loftus-Cheek per parlare a 360 gradi di Allegri, i compagni rossoneri e il suo rendimento: “Il mister ha portato grande energia alla squadra e in campo, siamo molto compatti in campo e non vogliamo subire gol, questo è l’obiettivo della stagione, vincere e non subire gol e questo ci dà maggiori chance di vincere perchè abbiamo grande qualità e per il futuro se riusciamo a mantenere questa solidità difensiva abbiamo grandi possibilità di vincere le partite, e credo che l’abbiate visto”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com