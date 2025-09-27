Milan Loftus-Cheek | Non pensiamo allo Scudetto Pulisic può crescere ancora Modric ha il controllo di tutto

Justcalcio.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-09-26 16:25:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: CBS Sports Golazo ha intervistato il centrocampista del Milan e della Nazionale inglese Ruben Loftus-Cheek per parlare a 360 gradi di Allegri, i compagni rossoneri e il suo rendimento:   “Il mister ha portato grande energia alla squadra e in campo, siamo molto compatti in campo e non vogliamo subire gol, questo è l’obiettivo della stagione, vincere e non subire gol e questo ci dà maggiori chance di vincere perchè abbiamo grande qualità e per il futuro se riusciamo a mantenere questa solidità difensiva abbiamo grandi possibilità di vincere le partite, e credo che l’abbiate visto”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milan - loftus

Loftus-Cheek, la scommessa di Allegri: rilancio tattico per il bene del Milan

Milan, Saelemaekers: “Qui per restare”. Siparietti e risate con Fofana e Loftus

Loftus-Cheek carica il Milan: “Mi sento pronto, voglio fare bene per il club e i tifosi”

milan loftus cheek pensiamoMilan, Loftus-Cheek: "Scudetto? Ora pensiamo al Napoli, l'obiettivo è la Champions" - Cheek, centrocampista del Milan, nel corso di un'intervista rilasciata a CBS Sports Golazo, ha parlato di Allegri e della prossima sfida contro il Napoli: "Il mister ... tuttonapoli.net scrive

milan loftus cheek pensiamoLoftus-Cheek: “Allo scudetto non ci pensiamo. Pulisic decisivo, fantastico giocare con Modric” - Cheek, intervistato da CBS Sports Golazo, ha parlato così riguardo il suo arrivo al Milan, l'arrivo di Allegri e le ambizioni di quest'anno dei ... milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Loftus Cheek Pensiamo