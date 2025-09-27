Milan Leao torna tra i convocati | col Napoli parte dalla panchina
Rafa Leao torna finalmente a disposizione. Dopo lo stop del 17 agosto in Coppa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: milan - leao
Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse
Leao ha accettato: il Milan dice sì allo sconto sulla clausola
Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"
Milan, finalmente Leao: andrà in panchina contro il Napoli - X Vai su X
Rafael Leao si è allenato in gruppo anche questa mattina ? Il numero 10 del Milan per il secondo giorno di fila ha preso parte alla seduta con il resto dei compagni Va quindi considerato pienamente recuperato per il match in programma domenica #Le - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina - Milan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina Rafa Leao torna finalmente a disposizione. forzazzurri.net scrive
Milan: novità su Leao, ecco cosa succede - Rafael Leao torna tra i convocati del Milan per la sfida contro il Napoli. Da newsmondo.it