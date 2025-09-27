Milan Leao torna tra i convocati | col Napoli parte dalla panchina

Forzazzurri.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafa Leao torna finalmente a disposizione. Dopo lo stop del 17 agosto in Coppa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

milan leao torna tra i convocati col napoli parte dalla panchina

© Forzazzurri.net - Milan, Leao torna tra i convocati: col Napoli parte dalla panchina

In questa notizia si parla di: milan - leao

