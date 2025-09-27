Milan | la Curva Sud torna a cantare contro il Napoli
Milano, 27 settembre 2025 – Addio – si spera definitivo – a San Siro in versione bolla di vetro, almeno sul fronte rossonero. I tifosi della Curva Sud, in silenzio da inizio anno a causa dei divieti che li hanno colpiti (e il bando riservato ad alcuni di loro) in seguito all’inchiesta che ha portato in carcere alcuni degli esponenti di spicco del mondo ultras milanese, hanno deciso di riprendere a sostenere il Diavolo a suon di cori. Lo stadio tornerà a essere “sound on” da domani sera, domenica 28 settembre, quando il Milan di Max Allegri affronterà il Napoli nel posticipo della quinta giornata di serie A L’annuncio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
