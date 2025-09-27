Milan finalmente Leao | andrà in panchina contro il Napoli

Assente dal 17 agosto, Rafa è tornato disponibile. Non partirà titolare: darà il suo contributo in corsa. Aspettando l’altro big match contro la Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, finalmente Leao: andrà in panchina contro il Napoli

milan finalmente leao andr224Milan, riecco Leao: partirà dalla panchina e darà il suo contributo a gara in corso - Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera ... Lo riporta milannews.it

milan finalmente leao andr224Rientro Leao, i milanisti esultano: finalmente l’annuncio tanto atteso - Delle sue condizioni ha parlato Marco Landucci dopo il match di Coppa Italia col Lecce. Come scrive milanlive.it

