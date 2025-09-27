Milan e Napoli? Due squadre che meritano di lottare per lo Scudetto De Bruyne deve ambientarsi

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Agostini, ex calciatore. "Milan e Napoli sono le due squadre che meritano di lottare per lo Scudetto, per quello che stanno facendo vedere credo che lotteranno fino alla fine per giocarsi la prima piazza. Poi, quando verrà fuori anche l'Inter e la Juventus sarà una bella lotta. Il Napoli però, al momento è un passo avanti alle altre. Non credo che il Napoli giocherà con Hojlund e Lucc, credo che giocherà Hojlund contro il Milan. Gli azzurri hanno tante soluzioni sia a centrocampo che in attacco.

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Leao c'è per Milan-Napoli Obiettivo prime quattro per i rossoneri? #Allegri #MilanNapoli #DAZN

Rafael Leao si è allenato in gruppo per due giorni di fila e sarà presente domenica per Milan-Napoli Una buona notizia per Allegri che riavrà a disposizione il portoghese dopo circa 40 giorni ? Per Conte invece ci sarà un altro elemento da tenere sotto co

Milan Napoli, tutti i precedenti tra le due squadre Domenica sera, il palcoscenico di San Siro ospiterà l'incontro numero 78 in Serie ...

Chiariello: "Il Milan non sa chi è: deve anche capire se è una squadra che si è sopravvalutata e che può uscire con le ossa rotte dalle prossime due gare" - Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, si è così espresso a Radio CRC verso la sfida tra Milan e Napoli: "Per loro, però per loro questa è una partita ...