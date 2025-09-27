Milan altro che Kristensen | Allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa Serve uno come …

Pianetamilan.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, cosa serve ad Allegri per la sua difesa? Forse Kristensen non è colpo giusto a gennaio: per il Diavolo serve altro. Ecco chi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan altro che kristensen allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa serve uno come 8230

© Pianetamilan.it - Milan, altro che Kristensen: Allegri ha bisogno di ben altro per la sua difesa. Serve uno come …

