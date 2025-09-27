Milan Allegri | Il Napoli per noi è un test di crescita
Tempo di lettura: 2 minuti “In un mese non è che abbiamo risolto niente. Non siamo né in Champions né abbiamo vinto lo scudetto. Domani sarà una bella partita e un bel test. Domani non si decide lo scudetto e non si decide l’entrata in Champions. Per arrivare in Champions serve un numero minimo, non è che domani se vinci ti danno 70 punti”: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Napoli. “Di dubbi di formazione per domani ne ho abbastanza, speriamo di risolverli per domani sera altrimenti è un casino – aggiunge con un sorriso -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: milan - allegri
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”
Arsenal-Milan, Ramazzotti: “Allegri può essere soddisfatto, ma serve…”
@acmilan, #Allegri: “#Leao è recuperato e sarà a disposizione” via @DiMarzio - X Vai su X
CONTE O ALLEGRI? Non è solo #Milan contro #Napoli ma è Conte che ritrova, dopo 12 anni, Allegri. Un passato in comune e lo status di vincenti: chi avrà la meglio? - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli, Allegri: “Vediamo se siamo maturi, Conte favorito per lo scudetto”. Le probabili formazioni e dove vedere la partita - Rossoneri in campo domenica sera, a San Siro alle 20. Si legge su msn.com
Milan, Allegri: «Il Napoli è favorito per lo scudetto, per noi sarà un test importante. Leao è recuperato» - I rossoneri sono pronti a ospitare il Napoli: «Sappiamo che affrontiamo una squadra che è ancora favorita per ... Segnala msn.com