Milan Adli sull’addio | Volevo assolutamente restare ma purtroppo il club aveva altri piani

. Le dichiarazioni del centrocampista passato all’Al-Shabab Un addio non voluto, una nuova avventura accettata con pragmatismo. Yacine Adli, oggi centrocampista dell’Al-Shabab nel campionato saudita, è tornato a parlare con grande onestà dei retroscena che lo hanno portato a lasciare il Milan durante l’ultima sessione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Adli sull’addio: «Volevo assolutamente restare, ma purtroppo il club aveva altri piani»

In questa notizia si parla di: milan - adli

Calciomercato Milan, Schira: “Adli offerto al Sassuolo: non rientra nei piani”

Milan, Adli fuori rosa? Nessun problema: è pronto per Squid Game 3

Mercato Milan, Adli ed Emerson Royal osservati speciali: futuro in Russia?

Adli: "Volevo assolutamente rimanere al Milan. Avevo proposte dall'Italia, Francia e Inghilterra" - X Vai su X

Adli voleva con forza la conferma dal Milan: questo è quanto rivelato da Matteo Moretto su YouTube Il centrocampista aveva chiesto alla Fiorentina di non essere riscattato per giocarsi le sue carte con il Diavolo #ACMilan #SpazioMilan Vai su Facebook

Adli: "Volevo assolutamente rimanere al Milan. Avevo proposte dall'Italia, Francia e Inghilterra" - Yacine Adli, centrocampista che il Milan quest'estate ha ceduto all'Al- Scrive milannews.it

Milan, Adli non le manda a dire: che frecciata ai rossoneri! - Mentre la squadra si prepara per il big match di domani, arrivano le parole dell'ex centrocampista in merito alla separazione dal club. Come scrive spaziomilan.it