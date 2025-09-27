Migrnti 51 sbarcati a Pozzallo e 41 a Roccella Jonica

Imolaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini di nazionalità egiziana e bengalese, tra i quali anche alcuni minori non accompagnati, sono giunti nel porto di Roccella Jonica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: migrnti - sbarcati

migrnti 51 sbarcati pozzalloL’arrivo di 51 migranti al largo di Pozzallo - Un barchino con a bordo 51 migranti, tutti uomini provenienti dal Bangladesh, è stato intercettato ieri notte a circa 33 miglia ... Segnala radiortm.it

migrnti 51 sbarcati pozzalloPozzallo, motovedetta della guardia costiera salva 51 migranti - La motovedetta della guardia costiera, Cp 325, ha individuato e messo in salvo 51 persone, per poi trasferirle a Pozzallo. Da itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Migrnti 51 Sbarcati Pozzallo