Migrazioni verticali | la montagna torna a vivere

La montagna sta diventando più fragile a causa della crisi climatica: alluvioni, frane, siccità mettono sotto pressione un ecosistema già delicato. Lo spopolamento, intanto, rende sempre più difficile prendersi cura dei paesi e dei territori montani. Eppure, si osserva anche un fenomeno inverso: quello delle “migrazioni verticali” dalle città e dalle pianure densamente sviluppate e congestionate verso le terre alte. Un ritorno reso più visibile dalla pandemia e dalla diffusione del lavoro da remoto, motivato anche dalla ricerca di nuovi stili di vita. Quest’anno la sezione sull’ambiente di Molte Fedi, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo, è dedicata ai cambiamenti dei territori montani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

