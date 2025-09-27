Microsoft Flight Simulator 2024 un video mostra l’Update 20 dedicato al Giappone ecco il trailer del TGS 2025

Il Tokyo Game Show 2025 ha fatto da palcoscenico all’annuncio del World Update 20 di Microsoft Flight Simulator 2024, un’espansione gratuita che porta i cieli del Giappone a un nuovo livello di realismo. Il trailer ufficiale ha mostrato scenari spettacolari, dalle metropoli illuminate ai panorami naturali più suggestivi, confermando l’attenzione di Asobo Studio nel rendere l’esperienza di volo sempre più immersiva. Appena poche ore dopo l’annuncio della versione PS5, il team ha rivelato che l’aggiornamento si distingue per la vastità dei contenuti: 23 aree del Giappone sono state ricreate in dettaglio grazie a fotogrammetria e tecnologia TIN, con particolare attenzione alle grandi città. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Microsoft Flight Simulator 2024, un video mostra l’Update 20 dedicato al Giappone, ecco il trailer del TGS 2025

