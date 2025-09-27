Mick Jagger mi deve dei soldi Ho invitato Giorgio Armani tante volte ho insistito e non so perché non è voluto venire Mi dispiace molto | così Fabio Fazio

Fabio Fazio è pronto a tornare sul Nove da domenica 5 ottobre con “Che Tempo Che Fa” in prima serata e a seguire il consueto “Tavolo” tra ospiti e risate. Il conduttore ha rivelato al settimanale “Sette” de Il Corriere della Sera chi è stato l’ospite che avrebbe voluto avere e che non è riuscito a far accomodare sulla poltroncina, davanti al mitico acquario. “Ho provato tante volte con Armani. – ha confessato – E non sai quanto ho insistito con lui e i suoi. Perche? non ha voluto venire? Non lo so. Per timidezza o perche? forse non gli piaceva rivedersi. Mi dispiace molto. Sarebbe stato un bel racconto di una bella vita “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

