Michele Carfora chi è il secondo ed ex marito di Barbara D’Urso a quanto pare finita in battaglia legale

Un flirt di gioventù di Barbara D’Urso è stato  Vasco Rossi  e si vociferava avesse dedicato la sua canzone  Brava  alla conduttrice, notizia poi smentita dal cantante. Dopo i flirt veri o presunti con Vasco Rossi, Pupo, Miguel Bosé, e Alex Pacifico la conduttrice ha avuto una storia sentimentale con Mauro Berardi, con il quale ha avuto i suoi  due figli   Giammauro ed Emanuele. Dopo il divorzio dal produttore cinematografico, Barbara D’Urso nel 2002, è convolata in seconde nozze con  Michele Carfora, da cui divorziò sei anni più tardi a causa dei  numerosi tradimenti  da parte del ballerino. Michele Carfora è l’ex marito di Barbara D’Urso ha calcato per la prima volta un palco teatrale a soli 22 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

