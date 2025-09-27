MiC nuovi incentivi per l’acquisto di libri | dal 1° ottobre al via la Carta della Cultura

Ildenaro.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossimo  1° ottobre, per 30 giorni,  potranno essere richiesti i  benefici previsti dalla ‘Carta della Cultura’,  l’iniziativa del  Ministero della cultura (Mic),  realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a  PagoPA, Consap e Sogei.  La misura consiste in un  contributo per l’acquisto di libri,  mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con  un ISEE inferiore a 15mila euro.  La carta è in formato digitale e  ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

