MiC nuovi incentivi per l’acquisto di libri | dal 1° ottobre al via la Carta della Cultura
Dal prossimo 1° ottobre, per 30 giorni, potranno essere richiesti i benefici previsti dalla ‘Carta della Cultura’, l’iniziativa del Ministero della cultura (Mic), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPA, Consap e Sogei. La misura consiste in un contributo per l’acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un ISEE inferiore a 15mila euro. La carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: nuovi - incentivi
Nuovi incentivi auto elettriche 2025, chi può richiederli e come
Nuovi incentivi auto elettriche fino a 11mila euro, si parte da settembre: come funziona e come chiederli
Rinnovabili e nuovi incentivi, cosa cambia con il Conto Termico 3.0 approvato dal governo
Nuova gamma SUV Mazda. Affrettati, anche ad ottobre puoi godere di un vantaggio fino a 5.550€ grazie agli incentivi doppi: Mazda e nuovi incentivi statali. E ad Ottobre puoi approfittare del mini tasso promozionale TAN 3,99% TAEG 5,40%*, su tutta la g - facebook.com Vai su Facebook
I nuovi incentivi all'autoimpiego si potranno richiedere dal 15 ottobre. Il bonus è dedicato ai giovani imprenditori e professionisti - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - X Vai su X
Arrivano i nuovi incentivi per le auto elettriche: chi potrà avere il bonus e come fare domanda - Al via gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici dopo l’approvazione del decreto attuativo da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Da ilfattoquotidiano.it
I nuovi incentivi auto arriveranno solo a ottobre. Ecco perché e come fanno nel resto d’Europa - Difficile che i nuovi incentivi auto, dedicati solo all’acquisto di mezzi elettrici a fronte di una rottamazione, possano arrivare prima. Lo riporta repubblica.it