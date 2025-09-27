MiC nuovi incentivi per l’acquisto di libri | dal 1° ottobre al via la Carta della Cultura

Dal prossimo 1° ottobre, per 30 giorni, potranno essere richiesti i benefici previsti dalla ‘Carta della Cultura’, l’iniziativa del Ministero della cultura (Mic), realizzata tramite il Centro per il libro e la lettura con la gestione tecnica affidata a PagoPA, Consap e Sogei. La misura consiste in un contributo per l’acquisto di libri, mirato a contrastare la povertà educativa e culturale. Potranno accedervi i nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con un ISEE inferiore a 15mila euro. La carta è in formato digitale e ha valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it