Mia madre sta affrontando una difficile malattia Si invertono i ruoli e ora devo dare qualcosa a lei ma sarò in grado? | Ascanio Pacelli si commuove a Verissimo

Attimi di commozione per Ascanio Pacelli che è stato ospite a “ Verissimo “. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin l’ex protagonista di Grande Fratello 2004 ha rivelato che sta attraversando un momento difficile in famiglia. La madre infatti “sta affrontando una difficile malattia”. E ancora: “Ho con me mio fratello e mio padre che sono roccia. Quando hai un genitore lo vedi sempre punto di riferimento, poi ti rendi conto che si invertono i ruoli. Cioè, adesso se tu che devi dare qualcosa a lei, perché non sta bene, dici ma sono in grado? “. Dopo il momento commovente, Pacelli ha parlato del suo rapporto ventennale con la moglie Katia Pedrotti, conosciuta proprio dentro la Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

