Mia Cara Mimì al Nuovo Teatro Orione di Roma | Luca Notari racconta Mia Martini tra memoria musica e solidarietà

Ildifforme.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio intimo in cui arte e sentimento si intrecciano per omaggiare l'icona della musica italiana e sostenere le donne attraverso la forza di intramontabili melodie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mia cara mim236 al nuovo teatro orione di roma luca notari racconta mia martini tra memoria musica e solidariet224

© Ildifforme.it - Mia Cara Mimì al Nuovo Teatro Orione di Roma: Luca Notari racconta Mia Martini tra memoria, musica e solidarietà

In questa notizia si parla di: cara - nuovo

Pescara è la città più cara in regione per acquistare casa, lo conferma un nuovo report

Pallamano, tango argentino per Ferrara United: Sebastian Cara è il nuovo allenatore

Sul palco di Cara Forlì Mario Russomanno presenta il suo nuovo volume dedicato al Liscio

In anteprima il video del nuovo brano "Il mio compleanno" di Cara - "Il mio compleanno" è un brano carico di immagini, emozioni sospese e parole non ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Mia Cara Mim236 Nuovo