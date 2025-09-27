Mi hanno tenuto in campagna ma non so dove A Vittoria il giallo del sequestro lampo

Repubblica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17enne figlio di un imprenditore rapito da due banditi incappucciati è stato ascoltato fino alle tre in commissariato. Riconvocati anche i quattro amici che hanno visto gli aggressori armati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

