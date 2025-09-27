Mi hanno tenuto in campagna ma non so dove A Vittoria il giallo del sequestro lampo
Il 17enne figlio di un imprenditore rapito da due banditi incappucciati è stato ascoltato fino alle tre in commissariato. Riconvocati anche i quattro amici che hanno visto gli aggressori armati. 🔗 Leggi su Repubblica.it
ITALIA - MONDO | Costretto a salire in auto, privato del cellulare, tenuto in piscina senza sapere nuotare e poi abbandonato in campagna. La Procura contesta crudeltà gratuite e aggravanti per minorata difesa - facebook.com Vai su Facebook