Mi ha quasi ucciso | uno scoiattolo semina il panico in un quartiere della California mandando due persone al pronto soccorso L’esperta | Cerca solo cibo

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembra la trama di un film horror, in realtà è solo un fatto di cronaca che ha raccontato il New York Post. Sembra che uno scoiattolo particolarmente “vivace” abbia aggredito due signore residenti, che sono finite al pronto soccorso per le medicazioni. Isabel Campoy ha raccontato che lo scoiattolo le si è “lanciato in faccia” mentre passeggiava nella città di Lucas Valley, nella Bay Area in California, la scorsa settimana, secondo abc7.com. “Mi ha quasi uccisa.- ha detto la vittima – Lo scoiattolo è saltato giù dal pavimento e ha cercato di saltarmi in faccia. Ero piena di sangue e sono corsa al pronto soccorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mi ha quasi ucciso uno scoiattolo semina il panico in un quartiere della california mandando due persone al pronto soccorso l8217esperta cerca solo cibo

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha quasi ucciso”: uno scoiattolo semina il panico in un quartiere della California, mandando due persone al pronto soccorso. L’esperta: “Cerca solo cibo”

In questa notizia si parla di: quasi - ucciso

Pusher quasi ucciso a fucilate per una scheda telefonica: presi due componenti del commando

Il figlio di una leggenda UFC ha quasi ucciso un wrestler durante uno show organizzato da Rikishi

ha quasi ucciso scoiattoloUno scoiattolo “molto cattivo” sta terrorizzando una cittadina in California: ha mandato due persone in ospedale - A San Rafael, in California, uno scoiattolo particolarmente aggressivo ha attaccato almeno cinque persone, mandandone due al pronto soccorso ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Quasi Ucciso Scoiattolo