Mi ha quasi ucciso | uno scoiattolo semina il panico in un quartiere della California mandando due persone al pronto soccorso L’esperta | Cerca solo cibo

Sembra la trama di un film horror, in realtà è solo un fatto di cronaca che ha raccontato il New York Post. Sembra che uno scoiattolo particolarmente “vivace” abbia aggredito due signore residenti, che sono finite al pronto soccorso per le medicazioni. Isabel Campoy ha raccontato che lo scoiattolo le si è “lanciato in faccia” mentre passeggiava nella città di Lucas Valley, nella Bay Area in California, la scorsa settimana, secondo abc7.com. “Mi ha quasi uccisa.- ha detto la vittima – Lo scoiattolo è saltato giù dal pavimento e ha cercato di saltarmi in faccia. Ero piena di sangue e sono corsa al pronto soccorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

