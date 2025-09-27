Mi ha quasi ucciso | uno scoiattolo semina il panico in un quartiere della California mandando due persone al pronto soccorso L’esperta | Cerca solo cibo
Sembra la trama di un film horror, in realtà è solo un fatto di cronaca che ha raccontato il New York Post. Sembra che uno scoiattolo particolarmente “vivace” abbia aggredito due signore residenti, che sono finite al pronto soccorso per le medicazioni. Isabel Campoy ha raccontato che lo scoiattolo le si è “lanciato in faccia” mentre passeggiava nella città di Lucas Valley, nella Bay Area in California, la scorsa settimana, secondo abc7.com. “Mi ha quasi uccisa.- ha detto la vittima – Lo scoiattolo è saltato giù dal pavimento e ha cercato di saltarmi in faccia. Ero piena di sangue e sono corsa al pronto soccorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: quasi - ucciso
Pusher quasi ucciso a fucilate per una scheda telefonica: presi due componenti del commando
Il figlio di una leggenda UFC ha quasi ucciso un wrestler durante uno show organizzato da Rikishi
Quasi 200.000 ai funerali dell'attivista di destra ucciso il 10 settembre tra bandiere Usa e canti cristiani... - facebook.com Vai su Facebook
Le sentenze si rispettano sempre. Tuttavia leggendo le motivazioni di quella di Torino, che ha inflitto una pena lievissima ad un uomo che ha quasi ucciso la sua ex compagna, si fa fatica a comprendere. Come si fa a parlare di comportamento che “va compre - X Vai su X
Uno scoiattolo “molto cattivo” sta terrorizzando una cittadina in California: ha mandato due persone in ospedale - A San Rafael, in California, uno scoiattolo particolarmente aggressivo ha attaccato almeno cinque persone, mandandone due al pronto soccorso ... Scrive fanpage.it