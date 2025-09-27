Mi cattu u Messina c' è chi prova a risollevare le sorti del calcio giallorosso con ironia
Verrebbe da dire canta che ti passa. E quello che deve passare è l'inquietudine nei tanti tifosi del Messina che da tempo (troppo) vivono nell'incertezza e forse hanno pure smesso di sperare che qualche magnate arabo faccia il miracolo e rilevi le quote della società giallorossa. Ma sognare non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
