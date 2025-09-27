Metz-Le Havre domenica 28 settembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Sfida salvezza nel sesto turno di Ligue1 con il neopromosso Metz che ospita in casa il Le Havre di Digard. Grenatines che sono ultimi in classifica con appena 1 punto fatto sinora e la peggior difesa del torneo con 13 gol al passivo. Nel Principato è arrivata una sonora cinquina, con la squadra di Le Mignan mai di fatto in partita e in balia dell’avversario. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Metz-Le Havre (domenica 28 settembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
