Metro Linea 2 Napoli stop ai treni per 4 giorni | bus sostitutivi e cancellazioni
Dal 29 settembre al 2 ottobre lavori a Napoli Campi Flegrei: sospesi treni su più linee, attivi bus sostitutivi e cancellazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: metro - linea
Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos»
Linea 1 metrò Napoli, progetto restyling per via Vittorio Emanuele III
Linea 1 della Metro, ecco il progetto di via Vittorio Emanuele III innanzi al Maschio Angioino
Bucata la galleria della metro Linea 1 all'altezza di Corso Lucci, che collega le stazioni Garibaldi e Centro Direzionale. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Lavori metro C, linea regolare fino a domenica https://romamobilita.it/it/node/26185 - X Vai su X
Metro Linea 2 Napoli, stop ai treni per 4 giorni: bus sostitutivi e cancellazioni - Dal 29 settembre al 2 ottobre lavori a Napoli Campi Flegrei: sospesi treni su più linee, attivi bus sostitutivi e cancellazioni ... fanpage.it scrive
Napoli, Linea 2 del metrò: ritardi e cancellazioni per una manifestazione improvvisa - Una manifestazione improvvisa ha mandato in tilt la linea 2 della metropolitana, quella gestita da Fs. ilmattino.it scrive