Meteo weekend tra piogge e schiarite poi impulso freddo dalla Russia | le previsioni

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Maltempo durante l'ultimo weekend di settembre, con piogge anche sul meridione per flussi nordafricani molto instabili: l’Italia continua ad essere sotto un vortice depressionario, attivo da Nord a Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase instabile nelle prossime ore con rovesci più forti al settentrione e tra Sicilia e Calabria. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meteo - weekend

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali

Caldo record agli sgoccioli, sul Nord Italia arrivano temporali e grandine: le previsioni meteo del weekend

Meteo weekend tra piogge e schiarite, poi impulso freddo dalla Russia: le previsioni - (Adnkronos) – Maltempo durante l’ultimo weekend di settembre, con piogge anche sul meridione per flussi nordafricani molto instabili: l’Italia continua ad essere sotto un vortice depressionario, attiv ... Scrive pianetagenoa1893.net

meteo weekend piogge schiariteMeteo, primo weekend autunnale in Italia con piogge e temporali. Le previsioni - Il maltempo torna protagonista nel primo weekend d'autunno in Italia con piogge e temperature in brusco calo. Secondo meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Weekend Piogge Schiarite