Meteo in Toscana | domenica col sole ma l’autunno accelera in arrivo un netto calo termico

Un weekend tra piogge e schiarite e poi arriverà un impulso freddo dalla Russia. Il maltempo raggiungerà anche il meridione e l'Italia continua ad essere sotto un vortice depressionario, attivo da Nord a Sud L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meteo in Toscana: domenica col sole ma l’autunno accelera, in arrivo un netto calo termico

In questa notizia si parla di: meteo - toscana

