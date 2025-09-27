Metal Gear Solid Delta | annunciata FOX HUNT la modalità multiplayer stealth gratuita

Konami ha svelato la data di uscita di “FOX HUNT”, l’inedita modalità multiplayer online per METAL GEAR SOLID?: SNAKE EATER. Sarà disponibile per tutti come aggiornamento gratuito dal 30 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series XS e Steam. L’annuncio, arrivato direttamente dal Tokyo Game Show 2025, descrive la modalità come un “nascondino” tattico per 12 giocatori, incentrato sulla sopravvivenza e lo stealth. I giocatori dovranno recuperare armi ed equipaggiamento direttamente sul campo di battaglia in due diverse modalità: Sopravvivenza Acquisizione: Una caccia alle rane Kerotan in cui il numero di obiettivi diminuisce nel tempo, forzando gli scontri diretti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

