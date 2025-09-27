Meta lancia Vibes il social di soli video IA che gli utenti già odiano
In un’era digitale dove l’attenzione è la moneta più preziosa e l’autenticità un mantra sempre più invocato, Meta ha deciso di scuotere il panorama dei social media con un’iniziativa che sta già sollevando più di un sopracciglio. Stiamo parlando di Vibes, un nuovo di video brevi generati interamente dall’intelligenza artificiale, lanciato all’interno dell’app Meta AI e sulla piattaforma meta.ai. Immaginate un flusso continuo di contenuti che ricordano da vicino i popolari TikTok o i Reels di Instagram, ma con una differenza sostanziale e, per molti, inquietante. Ogni singolo video è frutto di algoritmi, una vera e propria “ IA slop “, come è stata prontamente etichettata dagli utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
