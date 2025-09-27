Messina spera di ottenere oltre 2mila posti letto a prezzo calmierato per gli studenti universitari
Presentate richieste per realizzare 5.615 posti letto a prezzo calmierato in Sicilia grazie al bando Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Nello specifico ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: messina - spera
Per le ultime (si spera) giornate calienti d‘estate arriva la nuova uscita di Words Edizioni: D’amore e Nobiltà di Margherita Maria Messina. Inghilterra, 1816. Clelia Westwood è cresciuta nell’ombra di una tragedia e di un silenzio che le ha segnato l’anima. Prot - facebook.com Vai su Facebook
Sul traghetto per Messina con oltre 2.000 uccelli protetti: fermato dai Carabinieri - 000 uccelli protetti stipati in piccole gabbie, per un valore sul mercato nero stimato fino 200 mila euro. Si legge su fanpage.it