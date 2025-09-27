Messina spera di ottenere oltre 2mila posti letto a prezzo calmierato per gli studenti universitari

Presentate richieste per realizzare 5.615 posti letto a prezzo calmierato in Sicilia grazie al bando Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Nello specifico ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it