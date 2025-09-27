Messico in migliaia invadono le strade della Capitale | chiedono giustizia per 43 desaparecidos

Migliaia di persone hanno invaso le strade di Città del Messico, proprio come ogni 26 settembre dal 2014, anno in cui la scomparsa di 43 studenti messicani ha sconvolto il Paese. Sono passati 11 anni da quando un gruppo di giovani dell’Istituto rurale di formazione insegnanti di Ayotzinapa, nello Stato meridionale di Guerrero, è sparito nel nulla. Secondo le autorità i ragazzi sarebbero stati rapiti e uccisi dai membri di un cartello criminale legato a funzionari governativi e militari. Il caso ha alimentato una profonda sfiducia nei confronti del governo, accusato di aver insabbiato le indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

