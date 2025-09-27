Messico in migliaia invadono le strade della Capitale | chiedono giustizia per 43 desaparecidos
Migliaia di persone hanno invaso le strade di Città del Messico, proprio come ogni 26 settembre dal 2014, anno in cui la scomparsa di 43 studenti messicani ha sconvolto il Paese. Sono passati 11 anni da quando un gruppo di giovani dell’Istituto rurale di formazione insegnanti di Ayotzinapa, nello Stato meridionale di Guerrero, è sparito nel nulla. Secondo le autorità i ragazzi sarebbero stati rapiti e uccisi dai membri di un cartello criminale legato a funzionari governativi e militari. Il caso ha alimentato una profonda sfiducia nei confronti del governo, accusato di aver insabbiato le indagini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: messico - migliaia
Un viaggio di migliaia di chilometri nel nome di Dante: dal Messico a Forlì per arricchire di volumi la Fumettodanteca
? Accordi UE-Mercosur e Messico aprono nuove strade al commercio europeo Opportunità di export per miliardi di euro, più competitività per le imprese europee e sostegno a centinaia di migliaia di posti di lavoro. L’accordo UE-Mercosur - facebook.com Vai su Facebook
Messico, in migliaia invadono le strade della Capitale: chiedono giustizia per 43 desaparecidos - (LaPresse) Migliaia di persone hanno invaso le strade di Città del Messico, proprio come ogni 26 settembre dal 2014, anno in cui la scomparsa di ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
A migliaia manifestano in Messico per i 130.000 scomparsi - Migliaia di persone hanno protestato in tutto il Messico ieri per denunciare le numerose sparizioni forzate nel Paese e chiedere maggiori interventi da parte delle autorità per contrastarle. Come scrive ansa.it