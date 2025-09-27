Messi sfida le leggi di gravità! Segna così e De Paul non ci crede

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci sono più parole per definire la grandezza, anche a 38 anni, di Leo Messi. L'attaccante dell'Inter Miami fa vedere ai compagni riesce a segnare anche calciando da dietro la porta. Guardare per credere. (Instagram@ntermiamicf). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

messi sfida le leggi di gravit224 segna cos236 e de paul non ci crede

© Gazzetta.it - Messi sfida le leggi di gravità! Segna così e De Paul non ci crede

In questa notizia si parla di: messi - sfida

Messi supera il record di Cristiano Ronaldo, la sfida continua: Leo segna e inventa assist irreali

La Roma sfida la squadra della città che non esiste: il tecnico ha allenato Messi e Mbappé

Dalla sfida con Messi a quell’aereo per l’Italia: Guiu trascina l’Entella e sogna la Serie A

Cerca Video su questo argomento: Messi Sfida Leggi Gravit224