Mercedesz Henger svela il sesso del bebè in arrivo e racconta | I primi mesi della gravidanza sono stati terribili

Fanpage.it | 27 set 2025

Mercedesz Henger svela il sesso del bebè in arrivo nella puntata di Verissimo di sabato 27 settembre. Lei e Alessio Salata, il suo compagno, presto diventeranno genitori di una bambina e si chiamerà Aurora. Le parole a Silvia Toffanin: "Momento bellissimo, ma le prime settimane non sono state facili". 🔗 Leggi su Fanpage.it

