Mercedesz Henger a Verissimo diventerà mamma di una femminuccia | È un momento magico

(Adnkronos) – Mercedesz Henger ospite oggi, sabato 27 settembre, a Verissimo ha parlato del magico periodo che sta vivendo al fianco del suo compagno Alessio. La coppia infatti è in attesa del loro primo bambino. Mercedesz, figlia di di Eva Henger, ha raccontato: "La mamma è contentissima di diventare nonna, non vedeva l'ora. Mi dà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: mercedesz - henger

Mercedesz Henger incinta: l’annuncio che ha sorpreso tutti

“Abbiamo tenuto questo segreto finora”. Mercedesz Henger incinta, annuncio a sorpresa: chi è il fidanzato

Mercedesz Henger è incinta: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’”

Verissimo. . Oggi a #Verissimo, Mercedesz Henger ci racconterà il momento speciale che sta vivendo… in dolce attesa Vai su Facebook

Ospiti terza #Verissimo: Sabato: Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli, Maria Giovanna Elmi, Ascanio Pacelli, Mercedesz Henger, Raimondo Todaro Domenica: Mattia Furlani, Katia Ricciarelli, Sonia e Ales - X Vai su X

Mercedesz Henger a Verissimo: «A febbraio sarò mamma. La gravidanza è stata tremenda tra nausea e crampi». Svelati nome e sesso nel gender reveal - Dopo Anna Tatangelo (leggi qua) e Cecilia Rodriguez (leggi qua), continua a Verissimo il giro delle future mamme. msn.com scrive

Mercedesz Henger a Verissimo: “Mia figlia sarà Aurora”/ “Mia madre Eva non vede l’ora di diventare nonna” - Mercedesz Henger a Verissimo: "Mia figlia si chiamerà Aurora, la gravidanza è stata tosta" ... Come scrive ilsussidiario.net