Mercato Juve svelato il sogno a centrocampo | c’è un grande ostacolo per strappare quel big e portarlo a Torino ma… Gli aggiornamenti

Mercato Juve, svelato il sogno a centrocampo dei bianconeri: tutti i dettagli sul calciatore monitorato. Un cambio di modulo per risolvere i problemi e un grande colpo sul mercato per renderlo vincente. Il calciomercato Juve ha già tracciato la rotta per il futuro: secondo il giornalista Gianni Balzarini, la dirigenza e l’allenatore Igor Tudor hanno individuato nel centrocampo il reparto da rinforzare e starebbero studiando una doppia mossa per il salto di qualità. L’idea tattica, secondo l’analisi di Balzarini, è quella di un passaggio al centrocampo a tre. Igor Tudor starebbe già lavorando a questa evoluzione, un sistema che potrebbe trasformarsi in un 4-3-3 e che richiederebbe interpreti con caratteristiche specifiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

