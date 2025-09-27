Mercato Inter | perché Ausilio ha fermato ogni trattativa per Hojlund? Tutti i dettagli sulla questione centravanti
Mercato Inter, la scelta della dirigenza sul centravanti: fiducia totale a Pio Esposito invece del danese finito al Napoli. Nel mercato estivo appena concluso, l’ Inter aveva come priorità l’acquisto di una punta di livello, capace di garantire ricambio e qualità alla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tra i nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra era emerso quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti erano reali, ma la trattativa è stata interrotta bruscamente per una scelta precisa di strategia societaria. 🔗 Leggi su Internews24.com
"STAVANO PER VENDERMI ALL'INTER" Il retroscena di mercato di Rafael #Leao nel corso del podcast 'Say Less': "Stavo per andare all'#Inter, pazzesco. Il direttore sportivo (del #Lille, ndr) mi ha detto: 'Rafa stiamo per venderti all'Inter', io ho detto: 'No, ho
