Mercato Inter | perché Ausilio ha fermato ogni trattativa per Hojlund? Tutti i dettagli sulla questione centravanti

Mercato Inter, la scelta della dirigenza sul centravanti: fiducia totale a Pio Esposito invece del danese finito al Napoli. Nel mercato estivo appena concluso, l' Inter aveva come priorità l'acquisto di una punta di livello, capace di garantire ricambio e qualità alla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tra i nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra era emerso quello di Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003 in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti erano reali, ma la trattativa è stata interrotta bruscamente per una scelta precisa di strategia societaria.

