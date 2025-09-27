per arrivare al portiere del Napoli. La prossima finestra estiva delle trattative si preannuncia particolarmente intensa per il mercato Inter, chiamato a rinnovare la rosa e a valutare diverse situazioni contrattuali delicate. Tra i giocatori in bilico c’è Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, arrivato due stagioni fa dal Bayern Monaco e diventato subito titolare tra i pali nerazzurri. Nonostante le prestazioni affidabili, la sensazione è che a fine stagione possa chiudersi la sua avventura a Milano, spingendo la dirigenza a guardarsi intorno in cerca di alternative. 🔗 Leggi su Internews24.com

Mercato Inter, Meret resta nella lista dei desideri per la porta del futuro: la strategia per l'estate