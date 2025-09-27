Mercatino dei ragazzi Quest’anno si spengono quaranta candeline

GROSSETO Sono passate trentanove edizioni del Mercatino dei ragazzi. Questanno sarà la quarantesima di tante edizioni che hanno dato vita a uno degli eventi più amati dai bambini e dai loro genitori. Un appuntamento fisso ormai che viene atteso tutti gli anni da circa 500 bambini e ragazzi grossetani, la solidarietà del domani, che daranno vità ai tradizionali banchetti che, secondo le ultime stime si attestano sull’essere 150. In prima linea e a dar vita a questo momento di gioia, scambio e solidarietà è il Comitato per la vita. Torna il 5 ottobre il Mercatino dei ragazzi per donare una ’Unità a raggi X portatile’ dal valore di 60mila euro all’ospedale misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

