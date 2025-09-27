mensa solidale dieci anni e 45mila pasti

Dieci anni di attività, oltre 45mila pasti distribuiti e una comunità che continua a crescere nel segno della solidarietà. La mensa di Canegrate e Parabiago ha festeggiato un traguardo che va oltre i numeri e racconta storie di persone, di accoglienza e di vicinanza concreta a chi vive situazioni di difficoltà. Dal 25 settembre 2015 a oggi infatti il servizio ha garantito ogni giorno alle 12 una media di 25-30 pasti, arrivando a quota 45mila. Un risultato importante, celebrato con una cena negli spazi di via Olona concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Canegrate, insieme a tutti coloro che in questi anni hanno reso possibile l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

