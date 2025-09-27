Mens Sana | sponsor Pianigiani Rottami Accordo tra tradizione e ambizione

Si intensifica il rapporto tra la Note di Siena Mens Sana e Pianigiani Rottami che sarà anche quest’anno sponsor di maglia della prima squadra con il marchio dell’azienda visibile sulle divise di Pannini e compagni (nella foto) a partire dall’esordio di domani contro Spezia. "Con Pianigiani Rottami aggiungiamo al nostro gruppo di partner commerciali un’azienda fortemente radicata sul territorio, e da sempre vicina allo sport senese – dice il presidente della Mens Sana Francesco Frati –. La presenza della famiglia Pianigiani dentro alla nostra comunità può generare fruttuose sinergie aziendali, dando allo stesso tempo un ulteriore slancio di crescita all’attività sportiva della Società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mens Sana: sponsor Pianigiani Rottami. Accordo tra tradizione e ambizione

In questa notizia si parla di: mens - sana

