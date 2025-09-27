Meno male che al Viminale c’è Piantedosi e non pensiero sotteso a FdI
“Matteo Piantedosi ha dimostrato di essere un grande ministro dell’Interno”, dice il deputato meloniano Francesco Filini, definendo il titolare del Viminale “ uomo concreto,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: meno - male
Al centro sud meno metà 18enni comprende i testi scritti: male la Campania in matematica
Meno male che era "in confusione". Sinner va in finale pure a Wimbledon
Meno male che Selvaggia Lucarelli c’è: ecco come ha massacrato Fabrizio Corona
“Sono rimasta 5 minuti per terra, non riuscivo ad alzarmi, meno male che non ho picchiato la testa anche perché avevo un tacco 17” - facebook.com Vai su Facebook
Meno male che Mattarella c’è - X Vai su X
Viminale, il dossier di Ferragosto: più rimpatri e meno occupazioni - Ferragosto è, come di consueto, il momento per fare il punto sulla risposta dello Stato alle varie forme di criminalità. Come scrive iltempo.it