Menaggio, 27 settembre 2025 – Si ricorderà a lungo di una giornata che doveva essere di divertimento e sfida con se stesso e, invece, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un ragazzo di 18 anni è stato recuperato in ipotermia dai vigili del fuoco del nucleo soccorso alpino fluviale. Si era perso nel corso di una gara marathon trail disputata sul lago di Como, con partenza da Menaggio. L’allarme è scattato intorno alle ore 15, quando i vigili del fuoco sono stati attivati dai centralini di Areu. Qui era arrivata la segnalazione riguardo il partecipante alla gara, un diciottenne di Griante, che aveva mancato l’appuntamento con il passaggio a un checkpoint. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Menaggio, si perde durante il trial sui monti: diciottenne recuperato in ipotermia