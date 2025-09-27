Memorial Loverenti Bene la ’Giorgio Peri’

Buone sensazioni per le ragazze di coach Elisabetta Alberti al ’ Memorial Lavorenti 2025 ’ per la prima squadra della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri di serie C. L’esordio delle grossetane non è stato dei più brillanti: la squadra della Pallavolo Grosseto è apparsa sottotono e un po’ contratta contro le future finaliste del torneo, il Carpe Diem Sieci di Firenze. Migliori indicazioni sono arrivate nel secondo incontro, quando Tocci e compagne hanno affrontato il Volley Livorno mostrando più determinazione e maggiore lucidità in campo. La seconda giornata si è aperta con la convincente vittoria per 2-0 contro le pari categoria del Nottolini: una prova solida, costruita grazie alla pressione al servizio e un efficace lavoro di muro-difesa che ha messo in difficoltà le avversarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

