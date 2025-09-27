Meloni su Trentini Grande impegno
Ieri il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano che è detenuto in Venezuela da diversi mesi. La premier ha voluto rinnovare personalmente la propria vicinanza e quella del governo che presiede alla famiglia dell’operatore umanitario, rassicurando sulla costante attenzione riservata al caso. Durante la conversazione, Meloni ha informato la signora Colusso Trentini che il figlio ha ricevuto una visita dal Capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre. Un segnale importante di attenzione diplomatica, che conferma l’impegno delle istituzioni italiane sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: meloni - trentini
Madre Trentini, 'su nostro figlio Meloni tace'
Alberto Trentini da otto mesi in cella in Venezuela, la mamma: "Meloni tace e il silenzio è insostenibile"
Alberto Trentini detenuto in Venezuela, la madre: “Su nostro figlio Giorgia Meloni tace”
Dopo 340 giorni Meloni telefona alla madre di Trentini: “Massimo impegno per esito positivo”. Forse ci siamo Poi facciamo le analisi - X Vai su X
Trentini, Giorgia Meloni chiama la mamma di Alberto: massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo - facebook.com Vai su Facebook
Meloni su Trentini. "Grande impegno" - Ieri il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano che è detenuto in Venezuela da diversi mesi. Si legge su msn.com
Alberto Trentini detenuto in Venezuela, Meloni chiama la mamma: «Massimo impegno per esito positivo» - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Segnala msn.com