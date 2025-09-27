Meloni riceve Al Khalifa a Roma Intese e accordi tra Italia e Bahrein
Giorgia Meloni lunedì riceverà il Principe Ereditario e primo ministro del Bahrein Salman bin Hamad Al Khalifa. Ci saranno intese e accordi da firmare. Il piccolo stato del Golfo Persico è strategico per la proiezione italiana, senza dimenticare che due giorni fa la Camera ha approvato il provvedimento di ratifica dell’accordo tra Italia e Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, siglato a Roma il 4 febbraio del 2020. Un nesso, tra Roma e quella fascia di nazioni, che contribuisce a rafforzare la proiezione di Italia globale, nella consapevolezza che le relazioni bilaterali rappresentano la cornice ideale per ampliare il raggio d’azione italiano. 🔗 Leggi su Formiche.net
