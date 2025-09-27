Meloni riceve Al Khalifa a Roma Intese e accordi tra Italia e Bahrein

Formiche.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni lunedì riceverà il Principe Ereditario e primo ministro del Bahrein Salman bin Hamad Al Khalifa. Ci saranno intese e accordi da firmare. Il piccolo stato del Golfo Persico è strategico per la proiezione italiana, senza dimenticare che due giorni fa la Camera ha approvato il provvedimento di ratifica dell’accordo tra Italia e Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione, siglato a Roma il 4 febbraio del 2020. Un nesso, tra Roma e quella fascia di nazioni, che contribuisce a rafforzare la proiezione di Italia globale, nella consapevolezza che le relazioni bilaterali rappresentano la cornice ideale per ampliare il raggio d’azione italiano. 🔗 Leggi su Formiche.net

meloni riceve al khalifa a roma intese e accordi tra italia e bahrein

© Formiche.net - Meloni riceve Al Khalifa a Roma. Intese e accordi tra Italia e Bahrein

In questa notizia si parla di: meloni - riceve

Meloni riceve Zelensky e la moglie Olena alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma

Meloni riceve il re del Bahrein: focus su Gaza e rapporti bilaterali

Ventimiglia, Meloni riceve volontari che hanno salvato Allen: “Siete l’Italia più bella”

meloni riceve khalifa romaMeloni riceve Al Khalifa a Roma. Intese e accordi tra Italia e Bahrein - Giorgia Meloni lunedì riceverà il Principe Ereditario e primo ministro del Bahrein Salman bin Hamad Al Khalifa. Secondo formiche.net

meloni riceve khalifa romaGoverno: lunedi' Meloni riceve presidente Guinea Bissau e premier Bahrein - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricevera' lunedi' 29 settembre, alle ore 15,15 a Palazzo ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Riceve Khalifa Roma