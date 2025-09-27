Meloni in tv per parlare di Gaza | sarà da Vespa a Porta a Porta Si tratta per il 7 ottobre

È l’ospite più attesa della nuova stagione di “Porta a Porta”, la proverbiale “Terza Camera del Parlamento” di stanza su Rai 1, che da lunedì riprende anche con “Cinque minuti”. Giorgia Meloni sarà nell’ambìto salotto di Bruno Vespa i primi di ottobre. Si tratta per una data simbolica: il 7 ottobre, secondo anniversario del pogrom di Hamas in Israele. Al di là del giorno esatto, per la premier questa intervista si preannuncia densa: da una parte ricorderà una delle pagine più drammatiche della storia di Israele dall’altra condannerà la reazione “spropositata” del governo di Tel Aviv contro i civili a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni in tv per parlare di Gaza: sarà da Vespa a Porta a Porta. Si tratta per il 7 ottobre

In questa notizia si parla di: meloni - parlare

Il fuorionda di Meloni con Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana. Meglio non prendere domande”

“Il premier Giorgia Meloni ama il suo paese… Oggi la sinistra è fatta solo di radical chic che non sanno niente del comunismo vero”: Michele Morrone torna a parlare

"Non voglio mai parlare con la stampa italiana": la confessione di Giorgia Meloni a Trump

Giorgia Meloni sceglie la polemica per nascondere i numeri del suo governo: carrello della spesa più caro, più insicurezza e più tasse per tutti. La sinistra dovrebbe parlare di questo e mettere a tacere le frange estremiste. - facebook.com Vai su Facebook

Meloni e Salvini tornano a parlare di Piano casa, senza dire come vogliono realizzarlo. Secondo l’Osservatorio Cpi servirebbero almeno 12,5 miliardi (quasi quanto il Ponte sullo Stretto). Di @Riccardocarly - X Vai su X

Meloni: «Israele ha passato il limite». Su Gaza incontro segreto con Blair - La preoccupazione per gli attacchi israeliani alla Flotilla, con il niet degli attivisti alla nuova proposta di mediazione del governo italiano. Segnala ilgazzettino.it

Meloni: Non sono stupida, in Italia sofferenza Gaza usata per attaccare Governo - "Io non sono stupida: quello che accade in Italia non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ma attaccare il governo italiano. ilgiornale.it scrive