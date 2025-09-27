Melissa Satta spiega perché ha sempre presentato tutti i suoi fidanzati al figlio Maddox | Con lui sono completamente sincera

La showgirl si racconta al podcast One More Time. E fa sapere di ripetere sempre al figlio: «Amore, la nostra famiglia siamo io e te. Poi se arriva un fidanzato, qualcuno che ci vuole bene, lo accogliamo a braccia aperte, insieme». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Melissa Satta spiega perché ha sempre presentato tutti i suoi fidanzati al figlio Maddox: «Con lui sono completamente sincera»

