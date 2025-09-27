Melis a Dazn | Obiettivo salvezza tifoseria favolosa e impegno sui diritti umani

Melis a Dazn, le parole del direttore generale del Cagliari prima della sfida con l’Inter: «Obiettivo salvezza, tifoseria favolosa e impegno sui diritti umani». Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida casalinga contro l’ Inter di Cristian Chivu e valida per la quinta giornata di Serie A. Il dirigente rossoblù ha affrontato diversi temi, dal sostegno dei tifosi agli obiettivi stagionali della squadra, fino alle iniziative sociali che il club porta avanti con continuità. UNA GRANDE TIFOSERIA – «Siamo abituati perché abbiamo una tifoseria favolosa e molto calda, come dimostrato dal numero di abbonamenti che cresce di stagione in stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

