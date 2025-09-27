Melis a Dazn | Obiettivo salvezza tifoseria favolosa e impegno sui diritti umani
Melis a Dazn, le parole del direttore generale del Cagliari prima della sfida con l’Inter: «Obiettivo salvezza, tifoseria favolosa e impegno sui diritti umani». Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida casalinga contro l’ Inter di Cristian Chivu e valida per la quinta giornata di Serie A. Il dirigente rossoblù ha affrontato diversi temi, dal sostegno dei tifosi agli obiettivi stagionali della squadra, fino alle iniziative sociali che il club porta avanti con continuità. UNA GRANDE TIFOSERIA – «Siamo abituati perché abbiamo una tifoseria favolosa e molto calda, come dimostrato dal numero di abbonamenti che cresce di stagione in stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: melis - dazn
Kosta Runjaic intervistato a ‘Vamos!’ su Dazn ha elogiato il Milan di Allegri usando parole importanti Secondo l’allenatore dell’Udinese, quella dei rossoneri è la miglior squadra vista fin qui in campionato #Milan #Runjaic #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
Melis nel pre partita: «Abbiamo una tifoseria favolosa, ci stiamo godendo il momento» - Le sue parole Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match ... Lo riporta cagliarinews24.com
Melis (DG Cagliari): “Tifoseria calda, siamo tutti uniti: l’obiettivo è…” - Ecco le parole di Stefano Melis ai microfoni di Dazn pochi istanti prima di Cagliari- msn.com scrive