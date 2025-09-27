Un nuovo appuntamento di Melaverde si prepara ad andare in onda su Canale 5, offrendo approfondimenti e testimonianze sulla vita rurale e sulla natura. La trasmissione, prevista per la domenica mattina, si distingue per la sua capacità di mettere in luce realtà spesso poco conosciute, attraverso servizi dedicati alle tradizioni montane, alla tutela ambientale e ai rapporti tra uomo e natura. In questa edizione del 28 settembre, vengono affrontate tematiche legate alle attività dei malgari, alla transumanza e all’ecosistema della Maremma, con uno sguardo anche sui rapporti tra predatori e fauna selvatica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Melaverde 28 settembre: l’incontro con i malgari nel Parco della Maremma