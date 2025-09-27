Melatonina | oltre al sonno c' è di più

Vanityfair.it | 27 set 2025

Alleato imbattibile nella regolazione del ritmo circadiano, questo ormone, in realtà, è anche una risorsa preziosa per la pelle. I suoi benefici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

melatonina oltre sonno cMelatonina Nei Bambini: dosi e tempi più chiari grazie a uno studio italo-svedese - Nuove linee guida per l’uso della melatonina nei bambini: dosi, orari e durata del trattamento per migliorare il sonno soprattutto in chi ha disturbi del neurosviluppo ... Scrive gaeta.it

