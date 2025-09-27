Rilascio immediato di tutti e 48 gli ostaggi, ritiro dell'Idf, una governance transitoria senza Hamas, con l'apertura alla creazione di uno Stato palestinese. Sono alcuni dei capisaldi del piano in 21 punti per porre fine alla guerra a Gaza condiviso dall'amministrazione Trump con paesi arabi e musulmani a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, diffusi da media arabi e israeliani. Il presidente Usa si è mostrato ottimista, ha parlato di "più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima", e di intensi negoziati che continueranno "finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medioriente: nel piano Trump per Gaza rilascio ostaggi e apertura a Stato palestinese