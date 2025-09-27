Medioriente | nel piano Trump per Gaza rilascio ostaggi e apertura a Stato palestinese
Rilascio immediato di tutti e 48 gli ostaggi, ritiro dell'Idf, una governance transitoria senza Hamas, con l'apertura alla creazione di uno Stato palestinese. Sono alcuni dei capisaldi del piano in 21 punti per porre fine alla guerra a Gaza condiviso dall'amministrazione Trump con paesi arabi e musulmani a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, diffusi da media arabi e israeliani. Il presidente Usa si è mostrato ottimista, ha parlato di "più buona volontà ed entusiasmo per il raggiungimento di un accordo, dopo così tanti decenni, di quanto abbia mai visto prima", e di intensi negoziati che continueranno "finché sarà necessario per raggiungere un accordo concluso con successo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: medioriente - piano
Medioriente: Idf, iniziato piano occupazione Gaza City
Il vertice a Sharm el-Sheikh tra i Paesi del Mediterraneo, dai flussi migranti alla pace in Medioriente: “Ribadita la centralità del Piano Mattei” di Matteo Giusti - X Vai su X
Gli aggiornamenti dal Medio Oriente: Hamas verso l'ok al piano di Trump - facebook.com Vai su Facebook
Medioriente: nel piano Trump per Gaza rilascio ostaggi e apertura a Stato palestinese - Rilascio immediato di tutti e 48 gli ostaggi, ritiro dell'Idf, una governance transitoria senza Hamas, con l'apertura alla creazione di uno ... Come scrive iltempo.it
Gaza, Haaretz: Hamas verso ok al piano Trump con rilascio di tutti gli ostaggi (e graduale ritiro dell'Idf) - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani. Lo riporta ilmattino.it