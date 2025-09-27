Medici e odontoiatri padovani mobilitati per bambini e famiglie rifugiate da Gaza

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova ha deciso di rompere il silenzio sul conflitto che da anni devasta Gaza. In una nota ufficiale, i professionisti della salute hanno espresso il loro «dovere morale e professionale» di difendere la vita, la dignità e i diritti umani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

