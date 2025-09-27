Mediaset e Dazn portano La Liga in chiaro | Atletico-Real Madrid OGGI in diretta su Italia 1

Mediaset e Dazn rinnovano la collaborazione dopo il successo del Mondiale per Club, siglando un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei grandi sfide di La Liga EA Sports. Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia 1 sabato 27 settembre alle 16.15, con telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico, al debutto su M. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mediaset e Dazn portano La Liga in chiaro: Atletico-Real Madrid OGGI in diretta su Italia 1

